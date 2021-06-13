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Движение поездов на линии МЦД-1 приостановлено в связи с пожаром на севере Москвы
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Движение поездов на линии МЦД-1 приостановлено в связи с пожаром на севере Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, МЦД-1 Белорусско-Савёловский диаметр, станция Бескудниково Карта всех событий

Движение поездов в сторону столицы на первой линии Московских центральных диаметров (МЦД-1) и Савеловском направлении Московской железной дороги (МЖД) временно приостановлено из-за пожара. Об этом в воскресенье, 13 июня, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

— На D1 и Савеловском направлении приостановлено движение поездов в сторону Москвы. Это связано с работой пожарного поезда, который участвует в ликвидации возгорания здания, расположенного рядом с платформой Бескудниково, — ему освободили первый путь, чтобы он смог работать, — написала пресс-служба ведомства.

Ранее «Вечерняя Москва» писала со ссылкой на источник в экстренных службах о пожаре в административном здании на севере столицы. По словам собеседника «ВМ», возгорание случилось в Керамическом проезде, дом 8а.

Сообщается, что идет дым из окон первых трех этажей. Также наблюдается открытое горение в чердачном помещении, площадь распространения огня около 200 квадратных метров. Из здания вынесли горючие материалы.

К горящему зданию пристроен автосервис, а в пяти метрах от него находится ангар. Для предотвращения перехода огня на эти строения направлены дополнительные силы, к месту происшествия следует пожарный поезд.

Пожару присвоен первый ранг сложности из пяти возможных.

Позже собеседник «ВМ» сообщил о частичном обрушении одноэтажных пристроек к зданию.

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