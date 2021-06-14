Гоночный автомобиль врезался в толпу зрителей в Техасе

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Машина врезалась в толпу зрителей на гонках в американском штате Техас. Об этом в понедельник, 14 июня, сообщает телеканал KVIA ABC-7 News.

Инцидент произошел в населенном пункте в Фабенсе. По данным канала, пострадали 29 человек. Восемь человек доставили в больницу. Трое из них получили тяжелые травмы и находятся в критическом состоянии.

По неизвестным причинам один из автомобилей выехал за пределы грязевого трека и пробил ограждение. В аварии пострадали еще три машины.

Ранее сообщалось, что три человека погибли и четверо ранены в результате стрельбы в Огайо.

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