Итоги пробного этапа Всероссийской олимпиады школьников подвели в Москве

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Итоги пробного этапа Всероссийской олимпиады школьников подвели в столице. По его результатам грамоты получат более 130 тысяч учеников. Об этом понедельник, 14 июня, сообщает официальный портал мэра Москвы.

Соревнования проходили онлайн с 13 апреля по 25 мая. Столицу представляли свыше 235 тысяч учеников из 550 школ.

Состязания по русскому языку и математике провели среди учеников 3-10-х классов, по физике и экономике — 6-10-х классов, а по химии — 7-10-х классов. Ученики с 4 по 10-й классы решали задания по 24 предметам.

Ранее сообщалось, что электронный паспорт школ собираются ввести в Московской области.

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