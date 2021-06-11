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Электронный паспорт школ собираются ввести в Московской области
Фото: freepik.com

Электронный паспорт школ собираются ввести в Московской области

Елена Фролова

Общество

Власти Московской области планируют запустить в регионе электронный паспорт школ. Депутаты Мособлдумы обсудили перспективы и приоритеты цифровизации сферы образования.

Введение электронного паспорта позволит снизить бюрократическую нагрузку, возложенную на педагогов и директоров образовательных учреждений. Такой документ соберет всю информацию, связанную с отчетами и анализом достижений и результатов школы.

На данный момент в Подмосковье действуют полторы тысячи образовательных учреждений. В общей сложности в них обучаются 942 тысячи детей. Все школы оборудованы согласно современным стандартам. Для 227 учреждений за 2019–2020 годы было приобретено около 5,7 тысячи планшетов, более 5,4 тысячи ноутбуков, 576 проекторов. Все образовательные учреждения будут оснащены беспроводной сетью Wi-Fi и системами видеонаблюдения, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

С 2015 года на территории региона работает единый школьный портал. А в этом году в тестовом режиме была запущена онлайн-диагностика ГИА.

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