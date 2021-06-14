Терапевт Алексеева рассказала, кто хуже всего переносит жару

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Давно известным и хорошо изученным явлением являются резкие перепады температуры. Большинство людей знает, что такие скачки многие тяжело переносят. Часто это становится причиной головных болей. Кто находится в зоне риска при резком наступлении жаркой погоды, рассказала врач высшей категории, врач общей практики, терапевт, дерматолог Лариса Алексеева.

Она подчеркнула, что тепловой удар является крайне опасным для организма человека. При перегреве многие его функции работают неправильно. Как объяснила медик, отрицательный эффект при температурных скачках практически не касается людей допенсионного возраста, ведущих здоровый образ жизни и не страдающих от хронических заболеваний.

— Резкие перепады температуры не оказывают большого влияния на организм здорового человека. Естественно, при том условии, когда он ведет правильный образ жизни. Помимо этого, нужно учитывать ту цифру, на которую происходит перепад. То есть если сразу больше десяти градусов, то в этом случае, конечно, влияет, — подчеркнула Алексеева.

Она также назвала заболевания, которые есть у людей, тяжело переносящих скачки температуры, отмечает Nation News. Во-первых, это касается пациентов с проблемами сердечно-сосудистой системы. Помимо этого, это касается граждан с хроническими болезнями, неустойчивой психикой, онкологией, нарушениями опорно-двигательного аппарата и тех, кто недавно перенес COVID-19 с обострением сопутствующих заболеваний. Вместе с тем не очень хорошо переносят такие погодные условия люди старше 60 лет.

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