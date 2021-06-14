«Мегаспорт» могут закрыть на 90 дней после концерта группы Звери

Фото: megasport.center

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Столичный дворец спорта «Мегаспорт» могут закрыть на 90 суток после концерта группы «Звери» за нарушение антиковидных мер. Об этом в понедельник, 14 июня, сообщил заместитель начальника Объединения административно-технических инспекций Москвы Дмитрий Воронков.

По его словам, посетители концерта не соблюдали социальную дистанцию и не использовали средства индивидуальной защиты.

— Представители администрации (дворца спорта — прим. «ВМ») будут вызваны в Объединение для составления протокола, — подчеркнул Воронков.

Помимо приостановки работы, организации грозит штраф на сумму до миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что концертный зал Music Media Dome могут оштрафовать за нарушение санитарных требований.

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