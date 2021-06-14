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«Королева»: Климова восхитила поклонников снимком в ярко-розовом платье
Фото: instagram.com/klimovagram

«Королева»: Климова восхитила поклонников снимком в ярко-розовом платье

Василий Плиткин

Общество

Известная актриса Екатерина Климова опубликовала новое фото на своей странице в Instagram. Девушка предстала перед своими поклонниками в ярко-розовом платье.

Эффектный наряд актриса дополнила легкой укладкой и улыбкой. Поклонники оценили новую публикацию звезды и оставили множество комментариев под фото.

«Красотка нереальная вы»; «Какая красивая»; «Хочу такое платье»; «Королева»; «Милашка», — написали восхищенные подписчики.

Ранее Климова опубликовала фото в постели. На снимках знаменитость позировала в белой майке, показав татуировку на бедре.

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