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«Боже, какая красотка»: Климова опубликовала фото в постели
Фото: instagram.com/klimovagram

«Боже, какая красотка»: Климова опубликовала фото в постели

Юлия Курганова

Звезды

Актриса Екатерина Климова на своей странице в соцсети Instagram показала фотосессию, которую сделала в постели.

На снимках знаменитость позировала в белой майке, блеснув татуировкой на бедре.

Поклонники артистки восхитились ее прекрасной формой и засыпали комплиментами.

«Вы очень красивая! Восхищаюсь, четверо детей и в такой форме!»; «Красавица!»; «Боже, какая красотка», — оставили комментарии фолловеры.

Напомним, Екатерина Климова воспитывает сыновей Матвея и Корнея от бывшего супруга, актера Игоря Петренко, а также дочку Изабеллу от Гелы Месхи, с которым развелась в 2019 году. У артистки есть еще старшая дочь Елизавета, рожденная в первом браке с ювелиром Ильей Хорошиловым.

Ранее Климова предстала в Сети блондинкой со стрижкой каре.

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поклонникифото в соцсетиЕкатерина Климова
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