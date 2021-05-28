«Боже, какая красотка»: Климова опубликовала фото в постели
Актриса Екатерина Климова на своей странице в соцсети Instagram показала фотосессию, которую сделала в постели.
На снимках знаменитость позировала в белой майке, блеснув татуировкой на бедре.
Поклонники артистки восхитились ее прекрасной формой и засыпали комплиментами.
«Вы очень красивая! Восхищаюсь, четверо детей и в такой форме!»; «Красавица!»; «Боже, какая красотка», — оставили комментарии фолловеры.
Напомним, Екатерина Климова воспитывает сыновей Матвея и Корнея от бывшего супруга, актера Игоря Петренко, а также дочку Изабеллу от Гелы Месхи, с которым развелась в 2019 году. У артистки есть еще старшая дочь Елизавета, рожденная в первом браке с ювелиром Ильей Хорошиловым.
Ранее Климова предстала в Сети блондинкой со стрижкой каре.
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