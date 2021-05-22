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«Глаз не оторвать!»: Климова в роскошном платье прошлась по улицам Москвы
Фото: instagram.com/klimovagram

«Глаз не оторвать!»: Климова в роскошном платье прошлась по улицам Москвы

Виктория Родимкина

Звезды

Актриса Екатерина Климова на своей странице в соцсети Instagram опубликовала видеозапись прогулки по Москве в длинном черном платье, которое ее поклонники назвали роскошным.

Звезда в черном платье с открытым верхом, в длинных черных перчатках и с бокалом прогулялась по улицам столицы. Она вышла из здания, перешла дорогу по пешеходному переходу и прогулялась до автомобиля.

— Волшебного вечера и весеннего настроения! — подписала она публикацию.

Подписчики оценили пост Климовой.

«Какая вы шикарная! Просто вау!»; «Вам очень идет это платье, самая красивая вы в нем были на том мероприятии!»; «Самая роскошная актриса»; «Глаз не оторвать»; «Роскошное платье!» — написали они.

Ранее актер Евгений Воловенко ответил на слухи о романе с Климовой.

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Екатерина Климоваактрисаплатье
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