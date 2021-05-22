«Глаз не оторвать!»: Климова в роскошном платье прошлась по улицам Москвы
Актриса Екатерина Климова на своей странице в соцсети Instagram опубликовала видеозапись прогулки по Москве в длинном черном платье, которое ее поклонники назвали роскошным.
Звезда в черном платье с открытым верхом, в длинных черных перчатках и с бокалом прогулялась по улицам столицы. Она вышла из здания, перешла дорогу по пешеходному переходу и прогулялась до автомобиля.
— Волшебного вечера и весеннего настроения! — подписала она публикацию.
Подписчики оценили пост Климовой.
«Какая вы шикарная! Просто вау!»; «Вам очень идет это платье, самая красивая вы в нем были на том мероприятии!»; «Самая роскошная актриса»; «Глаз не оторвать»; «Роскошное платье!» — написали они.
Ранее актер Евгений Воловенко ответил на слухи о романе с Климовой.
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