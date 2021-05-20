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«Не узнать»: Климова предстала в Сети блондинкой со стрижкой каре
Фото: instagram.com/klimovagram

«Не узнать»: Климова предстала в Сети блондинкой со стрижкой каре

Юлия Курганова

Звезды

Актриса Екатерина Климова на своей странице в соцсети Instagram поделилась новым видео. Она предстала перед поклонниками с белым цветом волос и со стрижкой каре. Кроме того, на видео на лице артистки много шрамов.

— Ребята не меняются совсем, а со мной, конечно, время сыграло злую шутку, — сказала Климова на камеру.

Актриса сообщила, что участвует в новом проекте с коллегами по сериалу «Влюбленные женщины». Что это за съемки, она не уточнила.

Поклонники в комментариях не на шутку взволновались из-за нового образа звезды.

«Не не не… Только брюнетка!»; «Катюша потерялась в этом образе, вернись, индивидуальность!»; «Не узнать!» — написали пользователи.

Ранее актер Воловенко ответил на слухи о романе с Климовой.

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смена образаЕкатерина Климовасъемки
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