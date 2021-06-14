Ветеринар дал советы владельцам собак, как подготовиться к выезду на природу

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Ветеринарный врач Сергей Коновец дал советы, на что нужно обязательно обратить внимание при подготовке к выезду на природу с собаками.

— Собираться в загородную поездку заводчикам животных лучше заблаговременно. Для начала питомцу нужно пройти проглистовку, а затем и необходимые прививки. В свою очередь, тех животных, что не прошли вакцинацию или не выдержали карантинный режим, не стоит вывозить на природу, — подчеркнул эксперт.

Еще одним важным моментом является защита от всевозможных паразитов, к которым относятся блохи, комары и клещи. Все они считаются переносчиками опасных заболеваний. Несмотря на то что сезон их активности прошел, с каждым годом этих насекомых становится все больше. Никто не застрахован от случаев присасывания, отмечает ФАН. Кроме того, блохи активны в течение круглого года.

— Третье, на что важно обратить внимание, — стресс, который переживает пес при переезде на новое место. В данном случае на помощь должны прийти успокоительные препараты, которые нужно начать принимать за несколько дней до поездки, — добавил Коновец.

Благодаря этому собаке гораздо легче будет адаптироваться. При этом препараты и дозы лучше всего согласовать с ветеринаром. С собой в путешествие нужно взять любимые миски и игрушки животного, а также шампунь, щетку для шерсти и аптечку. Лучше всего предусмотреть все возможные ситуации.

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