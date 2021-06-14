Генсек НАТО рассказал о ключевых темах саммита в Брюсселе

Фото: NATO North Atlantic Treaty Organization Follow

Главной темой встречи предстоящего саммита НАТО, который пройдет в Брюсселе, станет Россия, а также переговоры президентов Джо Байдена и Владимира Путина. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в понедельник, 14 июня.

— Наши отношения с Россией находятся на самом низком уровне со времен окончания холодной войны из-за российских агрессивных действий. Я уверен, что лидеры стран НАТО подтвердят наш двойной подход к России: сильная оборона с одной стороны и диалог — с другой, — подчеркнул он.

Йенс Столтенберг добавил, что лидеры стран — членов НАТО также обсудят концепцию развития альянса на ближайшее десятилетие, отношения с Китаем и климатические угрозы, пишет РИА Новости.

Генсек НАТО подчеркнул, что по итогам саммита не планируется объявлять сроки вступления новых стран в альянс.

— Я ожидаю, что лидеры сегодня подтвердят решения, которые принимались ранее в отношении присоединения новых членов, включая заявление о том, что Грузия станет членом НАТО. Но мы не представляли никаких сроков, мы также не предоставим никаких дат и сегодня, — отметил Йенс Столтенберг.

Ранее Генсек НАТО пообещал ответить России «широкой комбинацией разных средств».

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