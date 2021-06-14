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США анонсировали новые концепции НАТО для противостоянии России
Фото: NATO

США анонсировали новые концепции НАТО для противостоянии России

Татьяна Плотникова

Политика

Государства — члены НАТО намерены реализовывать новые военные концепции для «противостояния угрозам» со стороны России и других стран, говорится в заявлении американского Белого дома.

Накануне саммита Североатлантического альянса, который пройдет в Брюсселе 14 июня, Вашингтон объявил, что члены НАТО «примут на себя обязательства по реализации новых военных концепций и стратегий, которые укрепят потенциал сдерживания и обороны НАТО для противостояния угрозам со стороны России и прочих».

В частности, говорится в заявлении Белого дома, альянс «продолжает следить за развертыванием российских войск на Украине и в ее районе».

Наряду с этим Вашингтон подчеркнул необходимость дополнительных вложений союзников по альянсу с тем, «чтобы лидерство, укомплектованность и обеспечение ресурсами НАТО было на уровне, необходимом для выполнения решений, принятых на саммите», говорится в заявлении на официальном сайте Белого дома.

Ранее посольство России в США обвинило НАТО в провокациях на учениях в Балтийском море.

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