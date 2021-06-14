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Спрос на путешествия по России вырос на 25 процентов за год
Фото: Pexels

Спрос на путешествия по России вырос на 25 процентов за год

Елена Фролова

Общество

Спрос на путешествия внутри страны в начале лета вырос на 25 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Ка объяснили специалисты, в настоящее время внутренний туризм практически полностью восстановился от последствий пандемии. Есть прогнозы о том, что к концу года этот показатель может превысить докризисные значения. Чаще всего россияне бронируют туры на курорты Краснодарского края, Крыма и Калининграда.

Повышенный интерес граждан к путешествиям по российским городам связывают с временным закрытием границ с большинством стран, а также действием программы туристического кешбэка. Вместе с тем россияне высказывают готовность отправиться за рубеж при первой возможности. Особенно россияне ждут возобновления авиасообщения с Египтом и Турцией.

— Интерес граждан РФ к направлениям внутри нашей страны почти сравнялся с данными допандемийного 2019 года. Причем в 2020 году из-за последствий пандемии COVID-19 были потеряны два месяца востребованного летнего сезона. Это крайне негативно сказалось на годовых значениях, — подчеркнула исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По информации ассоциации, в прошлом году во время действия карантинных ограничений и самоизоляции граждан внутренний турпоток снизился практически на 40 процентов. Однако в конце текущего года данный показатель может стать выше докризисных значений, отмечает RT.

Читайте также: Эксперт назвал возможные условия нового этапа туристического кешбэка

Майя Ломидзевнутренний туризмАТОР
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