Шесть человек пострадали при пожаре на АЗС в Новосибирске
Шесть человек, в том числе двое пожарных, пострадали при пожаре на АЗС в Новосибирске. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Уточняется, что двое пострадавших спасателей первыми приехали на вызов о пожаре на автозаправочной станции, расположенной по адресу Гусинобродское шоссе, 60.
На горящей АЗС предусматривалась в том числе заправка газом. Здесь произошли взрывы резервуаров с топливом.
По данным ведомства, за медицинской помощью обратились шесть человек. Четверо из них госпитализировали в ожоговый центр, в том числе двоих сотрудников МЧС.
— В настоящее время работы по тушению ведутся с использованием лафетных стволов. Силы и средства стянуты по рангу номер три, — цитирует представителя главка РИА Новости.
Площадь пожара составила около 500 квадратных метров. Тушение осложняют продолжающиеся взрывы резервуаров с топливом и газовых баллонов, уточнили в ведомстве.
На месте создан штаб пожаротушения.
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