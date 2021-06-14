Врач-терапевт дала несколько советов, как перенести духоту в квартире

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Пережить жару на улице и духоту в квартире можно, если соблюдать несколько простых правил. Об этом рассказала врач-терапевт, хирург Наталья Уклеина.

Многие россияне в условиях пандемии большую часть своего времени проводят дома. Чтобы пережить духоту в помещении в жаркую погоду, в первую очередь стоит позаботиться о своевременном проветривании.

— Помимо этого, можно включить вентилятор, а также пить побольше жидкости, — подчеркнула врач.

Она также порекомендовала не прикладывать лед к темени, в противном случае можно получить переохлаждение. Также врач обратила внимание на то, что одежда в такую погоду должна доставлять человеку комфорт и удобство, отмечает телеканал 360. Гражданам, у которых есть сердечно-сосудистые заболевания, в это время окажет хорошую услугу их стандартная терапия. В жару им лучше всего оставаться дома.

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