Синоптик предупредил москвичей о приближении «красной жары»

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В конце недели на территории Москвы и Подмосковья ожидается высокая температура. Она обозначается на прогностической карте красным цветом. Об этом в понедельник, 14 июня, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Instagram.

По словам синоптика, в дневное время на следующих выходных воздух прогреется до плюс 27 градусов, а в некоторых местах — до плюс 32 градусов.

— Красная жара не за горами! — предупредил подписчиков Евгений Тишковец.

По оценке метеорологов, сухая и солнечная погода задержится в столичном регионе надолго.

Ранее синоптики предупредили о грозе и дожде в Москве 14 июня.

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