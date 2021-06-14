Синоптик предупредил москвичей о приближении «красной жары»
В конце недели на территории Москвы и Подмосковья ожидается высокая температура. Она обозначается на прогностической карте красным цветом. Об этом в понедельник, 14 июня, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Instagram.
По словам синоптика, в дневное время на следующих выходных воздух прогреется до плюс 27 градусов, а в некоторых местах — до плюс 32 градусов.
— Красная жара не за горами! — предупредил подписчиков Евгений Тишковец.
По оценке метеорологов, сухая и солнечная погода задержится в столичном регионе надолго.
Ранее синоптики предупредили о грозе и дожде в Москве 14 июня.
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