Синоптик предупредил о грозе и дожде в Москве 14 июня

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Гроза и кратковременный дождь ожидаются на территории Москвы в понедельник, 14 июня. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

По его словам, несмотря на осадки, в столице в течение дня ожидается теплая температура воздуха — от плюс 26 до 28 градусов. В Московской области может потеплеть до плюс 29 градусов.

Скорость ветра в течение дня составит от трех до восьми метров в секунду, пишет РИА Новости.

Ранее москвичам пообещали жаркую погоду на неделе с 14 по 20 июня.

Читайте также: «Пройдет рубикон»: синоптик назвал срок возвращения летней погоды в Центральную Россию