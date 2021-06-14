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«Пройдет рубикон»: Синоптик назвал срок возвращения летней погоды
Фото: pixabay.com

«Пройдет рубикон»: Синоптик назвал срок возвращения летней погоды

Татьяна Плотникова

Общество

Погода в центральной части России вернется к климатическим нормам начала лета с началом новой недели, 14 июня. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, после воскресенья, 13 июня, «природа пройдет определенный рубикон в устойчивом становлении погоды на летние рельсы». После этого дня метеорологи ожидают, что июнь начнет наконец радовать жителей Центральной России летней погодой.

Тишковец также уточнил со ссылкой на предварительные прогнозы, что относительно теплое, солнечное и сухое лето в средней полосе России установится на длительное время, сообщает РБК.

Ранее Евгений Тишковец рассказал, что на неделе с 14 по 20 июня в Москве ожидается теплая погода с температурой от 20 до 26 градусов, а к выходным температура воздуха может достичь отметки в 31 градус.

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прогноз погодыЕвгений Тишковеццентр «Фобос»
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