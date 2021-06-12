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Синоптик сообщил, когда начнется купальный сезон в Москве и Подмосковье
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Синоптик сообщил, когда начнется купальный сезон в Москве и Подмосковье

Юлия Курганова

Город

Старт купального сезона в столице и Подмосковье переносится на вторую половину следующей недели из-за дождливой погоды, из-за которой вода не достаточно прогрелась. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— Мы рассчитывали, что температура воды поднимется до 20 градусов тепла и выше в конце этой недели, но все-таки произойдет смещение начала купального сезона. Она прогреется где-то в середине следующей недели, к четвергу, 17 июня, до таких показателей, — рассказал синоптик.

Он отметил, что в настоящее время температура воды в столичном регионе составляет плюс 17-18 градусов, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что вторая половина июня порадует москвичей тридцатиградусной жарой.

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купальный сезонМоскваРоман Вильфанд
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