Синоптик сообщил, когда начнется купальный сезон в Москве и Подмосковье
Старт купального сезона в столице и Подмосковье переносится на вторую половину следующей недели из-за дождливой погоды, из-за которой вода не достаточно прогрелась. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
— Мы рассчитывали, что температура воды поднимется до 20 градусов тепла и выше в конце этой недели, но все-таки произойдет смещение начала купального сезона. Она прогреется где-то в середине следующей недели, к четвергу, 17 июня, до таких показателей, — рассказал синоптик.
Он отметил, что в настоящее время температура воды в столичном регионе составляет плюс 17-18 градусов, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что вторая половина июня порадует москвичей тридцатиградусной жарой.
Читайте также: «Можно и под дождем»: Тишковец подтвердил даты открытия купального сезона в Москве