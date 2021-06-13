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Москвичам пообещали жаркую погоду на неделе с 14 по 20 июня
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Москвичам пообещали жаркую погоду на неделе с 14 по 20 июня

Илья Ашуров

Город

На неделе с 14 по 20 июня в Москве ожидается теплая погода с температурой от 20 до 26 градусов, а к выходным температура воздуха может достичь отметки в 31 градус. Об этом в воскресенье, 13 июня, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, погода наконец «встанет на летние рельсы» и начнет радовать жителей столицы.

— Так, 14 и 15 июня, несмотря на то что в атмосфере Центральной части России сохранится циклоническая деятельность с вероятностью мозаичных скоротечных ливней и гроз, ночью будет не ниже плюс 12–17, а днем июньское солнце сумеет прогреть воздух до плюс 24–29, — сказал Тишковец.

Также специалист добавил, что один из дней на предстоящей неделе все же отметится пасмурной погодой: 16 июня возможны шквалистый ветер и грозовые дожди. Однако это понизит температуру до нормы в 19–24 градуса, передает РИА Новости.

Ранее главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала, какие сюрпризы для россиян готовит июнь. Например, в нескольких регионах страны в первый месяц лета ожидаются заморозки.

Читайте также: Самый теплый день с начала лета ожидается в Москве в воскресенье

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