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Самый теплый день с начала лета ожидается в Москве в воскресенье
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Самый теплый день с начала лета ожидается в Москве в воскресенье

Полина Долганова

Город

Самый теплый день с начала лета ожидается в столице в воскресенье, 13 июня. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, температура воздуха поднимется до 27 градусов выше ноля, а вода прогреется до плюс 18 градусов.

В воскресенье в городе ожидается температура, которая на четыре градуса будет превышать среднестатистическую июньскую норму.

— Сегодняшний день точно будет самым теплым в текущем июне, он не будет последним самым теплым. Но в июне так тепло еще не было, — сказал эксперт в разговоре с РИА Новости.

Также Тишковец предположил, что именно в воскресенье, исходя из показателей температуры воздуха, в Москве официально начинается купальный сезон.

Ранее синоптики рассказали, что вероятность кратковременных дождей 13 июня по-прежнему останется высокой, но уже лишь в области, а не в Москве. Ожидается переменная облачность без осадков в столице, а в Подмосковье возможны дожди с грозами.

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