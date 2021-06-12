«Теплый сектор циклона»: москвичам рассказали о погоде в начале следующей недели

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Начало рабочей недели порадует москвичей теплой погодой без дождей. Воздух прогреется до 27 градусов. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

— Новая неделя будет теплая. В среднем температура будет на 3–6 градусов выше климатической нормы. Дождей будет существенно меньше, чем на уходящей неделе. Будет меньше и облаков. Погода будет более комфортной, — сказал синоптик.

По его словам, на погоду 14 июня будет оказывать влияние теплый сектор далекого циклона. При переменной облачности и без осадков днем в городе будет 25–27 градусов тепла. Примерно такая же погода будет и 15 июня. Только она будет обусловлена антициклоном, усиливающимся с запада.

— Переменная облачность, без осадков. Температура воздуха составит 25–27 градусов, — сказал синоптик.

В среду, 16 июня, по территории столичного региона пройдет атмосферный фронт. Как говорит специалист, его перемещение будут сопровождать кратковременные и «локальные дожди ливневого характера».

— Местами грозы и порывистый ветер. При этом температура понизится. Однако она все равно останется чуть выше нормы — 22–24 градуса, — сказал Леус.

В четверг, 17 июня, за погоду снова будет отвечать антициклон. Облаков станет меньше, прекратятся и дожди. Но начавшееся похолодание еще немного усилится. Поэтому воздух прогреется до 21–23 градусов.

— И в последний день короткой рабочей недели солнечные лучи, не встречая особо облачных преград, будут хорошо прогревать воздушные массы. И в пятницу в столице — плюс 25–27 градусов, — добавил синоптик.

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