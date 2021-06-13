Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Синоптики сообщили о погоде в Москве 13 июня
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Синоптики сообщили о погоде в Москве 13 июня

Юлия Курганова

Город

В воскресенье, 13 июня, ложбина циклона в столичном регионе постепенно будет разворачиваться к западу и продолжит углубляться. На этом фоне вероятность кратковременных дождей по-прежнему останется высокой, но уже лишь по области, а не в Москве. Ожидается переменная облачность без осадков в столице, а в Подмосковье возможны дожди с грозами.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 20-25 градусов. В Подмосковье температура ожидается 19-24 градуса тепла.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 2-7 метров в секунду, местами его порывы могут достигать 12-17 метро в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 741 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 60 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что содержание кислорода в воздухе нормальное. Однако лица, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, вегетативными расстройствами, осложненными повышенной метеочувствительностью, могут отмечать ухудшение самочувствия, чтоможет быть связано с пониженным атмосферным давлением.

Необходимо соблюдать рекомендации врача, контролировать артериальное давление, можно использовать домашние методы (контрастный душ или общие ванны с различными растительными добавками, морской солью), также помогут улучшить самочувствие растительные седативные средства и прогулки на свежем воздухе.

Ранее москвичам рассказали о погоде в начале следующей недели.

Читайте также: «Желтый» уровень опасности объявили в Московском регионе до 13 июня

прогноз погодыМосквасиноптики
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Карманов
Руслан Карманов

Евро-2020: скандал заказывали?

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Что мы празднуем 12 июня

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Бузова и МХАТ: превратим театр в зоопарк

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чего кто достиг?

Маргарита Королева
Маргарита Королева

Охлаждаться с пользой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Несмешные Остапы Бендеры

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Почти обогнали Америку

Все мнения
О проекте