Синоптики сообщили о погоде в Москве 13 июня

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В воскресенье, 13 июня, ложбина циклона в столичном регионе постепенно будет разворачиваться к западу и продолжит углубляться. На этом фоне вероятность кратковременных дождей по-прежнему останется высокой, но уже лишь по области, а не в Москве. Ожидается переменная облачность без осадков в столице, а в Подмосковье возможны дожди с грозами.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 20-25 градусов. В Подмосковье температура ожидается 19-24 градуса тепла.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 2-7 метров в секунду, местами его порывы могут достигать 12-17 метро в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 741 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 60 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что содержание кислорода в воздухе нормальное. Однако лица, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, вегетативными расстройствами, осложненными повышенной метеочувствительностью, могут отмечать ухудшение самочувствия, чтоможет быть связано с пониженным атмосферным давлением.

Необходимо соблюдать рекомендации врача, контролировать артериальное давление, можно использовать домашние методы (контрастный душ или общие ванны с различными растительными добавками, морской солью), также помогут улучшить самочувствие растительные седативные средства и прогулки на свежем воздухе.

Ранее москвичам рассказали о погоде в начале следующей недели.

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