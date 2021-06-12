«Желтый» уровень опасности объявили в Московском регионе до 13 июня

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и области до полуночи 13 июня из-за грозы и ветра. Об этом в субботу, 12 июня, сообщил Гидрометцентр России.

По прогнозу синоптиков, порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.

Ранее в МЧС предупредили о сильном порывистом ветре и дожде в столице до вечера 12 июня.

Синоптики отмечают, что в столичном регионе атмосферное давление неустойчивое и будет колебаться на пониженном фоне, содержание кислорода в приземном слое воздуха будет повышенным.

Ранее специалисты Гидрометцентра рассказали, когда потеплеет в Центральной части России.

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