В МЧС предупредили о сильном порывистом ветре и дожде в столице 12 июня

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Дождь, местами сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду и гроза в отдельных районах ожидается в Москве с 13:30 до 23:00 в субботу, 12 июня. Об этом сообщается на странице МЧС в Twitter.

В связи с неблагоприятными погодными условиями горожанам не рекомендуется ездить по дорогам слишком быстро, обгонять машины и парковать свои транспортные средства вблизи деревьев.

Кроме того, желательно обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, находясь на улице.

Экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических явленияхhttps://t.co/yYWmcsPnT4 pic.twitter.com/qoM0KH0ejG — МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) June 12, 2021

Напомним, в День России, 12 июня, столичный регион будет находиться в ложбине циклона под влиянием атмосферного фронта с волнами.

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