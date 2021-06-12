Синоптики сообщили москвичам о дождливой погоде с грозой в День России

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В субботу, 12 июня, столичный регион будет находиться в ложбине циклона под влиянием атмосферного фронта с волнами. Ожидается облачная погода с прояснениями, временами будут идти небольшие дожди, возможна гроза.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 22-24 градуса. В Подмосковье температура ожидается 20-25 градусов тепла.

Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 742 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 60 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что в столичном регионе атмосферное давление неустойчивое и будет колебаться на пониженном фоне, содержание кислорода в приземном слое воздуха повышенное. Не метеозависимым и практически здоровым людям погодные условия могут доставлять только психологический дискомфорт, для лиц с проблемами со здоровьем, повышенной метеочувствительностью такие внешние условия неблагоприятны и могут стать причиной общего недомогания, появления вегетативных расстройств, внезапных «скачков» артериального давления и головных болей.

Чтобы уменьшить симптомы недомогания и легче переносить погодные нагрузки, следует соблюдать рекомендации врача, даже при неустойчивой погоде постараться больше бывать на свежем воздухе.

Ранее синоптик пообещал до 29 градусов тепла в Москве на следующей неделе.

Читайте также: Синоптик сообщил, когда начнется купальный сезон в Москве и Подмосковье