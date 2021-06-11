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Синоптик пообещал до 29 градусов тепла в Москве на следующей неделе
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Синоптик пообещал до 29 градусов тепла в Москве на следующей неделе

Иван Юминов

Город

На следующей неделе температура воздуха в Москве поднимется до 29 градусов тепла. Об этом сообщил заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в пятницу, 11 июня.

— С понедельника по четверг давление будет расти. Количество облачности будет уменьшаться плавно, а солнца, соответственно, будет больше, — рассказал синоптик.

Так, в понедельник, 14 июня, столбики термометров поднимутся до 24–26 градусов днем. Кратковременный дождь и до 26 градусов тепла следует ожидать во вторник, 15 июня, и среду, 16 июня.

В четверг, 17 июня, днем воздух прогреется до 24–29 градусов. При этом загорать на пляжах в течение следующей недели не получится, приводит слова Цыганкова агентство городских новостей «Москва».

Ранее синоптики рассказали, когда потеплеет в Центральной России.

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