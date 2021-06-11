«Старомосковская погода»: Вильфанд объяснил, почему всю неделю идут дожди

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Жители Москвы переживают обычную летнюю неделю с температурами близкими к «старым» климатическим нормам. Об этом в пятницу, 11 июня, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, облачная погода, местами дожди и температура не выше 22 градусов наблюдалась в течение последней недели в Москве.

— Кстати, ночные температуры вполне нормальные. В ближайшие ночи 13-15 градусов, это очень минимальная, самая низкая температура ночная, — уточнил Вильфанд в разговоре с РИА Новости.

Кроме того, главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова добавила, что дожди, которые настигли москвичей на этой неделе нельзя охарактеризовать как рекордные. Осадки достигали около 25-30 миллиметров по области. Такие показатели являются вполне характерными для лета в столичном регионе.

Ранее синоптики рассказали о погоде в Москве 11 июня.

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