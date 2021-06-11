Синоптики рассказали о погоде в Москве 11 июня

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В пятницу, 11 июня, погоду в столичном регионе будет определять северная часть циклона. Ожидается облачная погода с прояснениями и кратковременным дождем, местами вероятна гроза.

Температура воздуха в Москве составит 18-20 градусов тепла, в Подмосковье — от 16 до 21 градуса выше нуля.

Ветер прогнозируется северо-восточный, со скоростью от трех до восьми метров в секунду. При грозе не исключены порывы от 12 до 17 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха — 60 процентов. Содержание кислорода в приземном слое атмосферы останется в пределах привычных значений, сообщает портал «Метеоновости».

Ранее сообщалось, что четверг, 10 июня, стал в Москве самым холодным днем первого летнего месяца.

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