Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Четверг в Москве стал самым холодным днем июня. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, температура воздуха составила плюс 14,4 градуса. В последний раз подобный показатель был зафиксирован в конце мая. Согласно метеостатистике, в этот день так холодно бывает в среднем один раз в пять лет, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что 300 бригад городских служб и около 290 единиц техники дежурят в период непогоды в Москве. По данным столичного Комплекса городского хозяйства, более восьми миллиметров осадков выпало в некоторых районах столицы с 9 утра 10 июня. Ожидается, что дождь продлится до конца дня.

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