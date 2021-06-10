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«Желтый» уровень погодной опасности в Москве продлили до 12 июня
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

«Желтый» уровень погодной опасности в Москве продлили до 12 июня

Михаил Алимов

Город

В Москве и Подмосковье продлили желтый уровень погодной опасности до 12 июня. Причиной послужили сильные дожди и ветер до 17 метров в секунду. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

— Погода в Москве и Подмосковье потенциально опасна. Местами гроза, период предупреждения — до 13:00 12 июня. Ветер порывами до 15–17 метров в секунду, период предупреждения — до 13:00 12 июня, — передает сообщение агентство городских новостей «Москва».

Ранее стало известно, что 300 бригад городских служб и около 290 единиц техники дежурят в период непогоды в Москве. По данным столичного Комплекса городского хозяйства, более восьми миллиметров осадков выпало в некоторых районах столицы с 9 утра 10 июня. Ожидается, что дождь продлится до конца дня.

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Гидрометцентр Россиипогода в выходныесильные дожди
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