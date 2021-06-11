Синоптики рассказали, когда потеплеет в Центральной России

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В воскресенье, 13 июня, в Центральный федеральный округ придет потепление, однако через несколько дней в регионе снова похолодает. Об этом рассказали специалисты Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, в начале следующей недели температура повысится на 1-2 градуса. Кроме того, с 13 июня из региона начнут уходить дожди.

— Начиная с воскресенья, инициатива перейдет к циклону, который будет севернее Москвы перемещаться, а мы окажемся на его южной периферии, здесь изменится направление ветра, будет более теплый, относительно более сухой воздух. Пока не ожидается жара, — отметила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

По ее словам, дневная температура воздуха будет варьироваться от 20 до 25 градусов тепла, а ночная — от 20 до 15 градусов тепла. Макарова уточнила, что в первые дни предстоящей недели в регионе будет относительно солнечно.

Синоптик подчеркнула, что к середине недели в Центральную Россию придет холодный фронт, и температура воздуха снова понизится, сообщает РИА Новости.

Ранее москвичей предупредили о потеплении до 27 градусов на предстоящих выходных.

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