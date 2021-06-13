Синоптик рассказала об июньских заморозках, ожидающих россиян

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Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала, какие сюрпризы для россиян готовит июнь.

Например, в нескольких регионах страны в первый месяц лета ожидаются заморозки.

— Это не катаклизмы. Конечно, для сельскохозяйственных районов это явление представляет некоторую опасность. Однако стоит сказать, что оно вполне укладывается в рамки российского умеренно-континентального климата, — пояснила метеоролог.

По ее словам, наблюдается большой суточный ход температуры. Это означает, что ночью воздух может быстро охлаждаться, а днем, наоборот, быстро прогреваться. Среднесуточные показатели в данных ситуациях могут быть близки к норме. Как пояснила эксперт, подобное явление часто происходит на юге Сибири.

При этом она уточнила, что в первой декаде июня заморозки ожидаются в центре Европейской части страны, в том числе и Московской области. В свою очередь, на севере Европейской части страны на протяжении всего лета могут быть заморозки до минус одного градуса. Речь идет о Карелии, Коми, Мурманской и Архангельской областях, отмечает «Царьград».

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