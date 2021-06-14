Ожидаются аномалии: Вильфанд пообещал москвичам «очень теплую погоду»

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С 14 по 20 июня в столичном регионе ожидается очень теплая погода. В некоторые дни температура будет на несколько градусов выше нормы. Осадков ожидается мало, и они будут фрагментарными. Об этом «Вечерней Москве» рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— Аномалии, то есть отклонения от нормы, будут составлять около трех градусов. Температура достигнет 25–27 градусов. В отличие от прошлой недели, когда погоду определяли северо-восточные ветры, в течении этой она будет выше нормы. Исключением станут среда и четверг, когда температура ожидается лишь на градус выше нормы. Это будет связано с небольшим изменением циркуляции, температура будет около 22–23 градусов, — отметил синоптик.

По словам собеседника «ВМ», именно летняя погода в большей степени определяется ночными показателями. Они ожидаются в пределах 13–15 градусов. Как уточнил Вильфанд, также с 14 по 20 июня вероятны кратковременные дожди, но они будут не повсеместно, и небольшие тучи быстро сменятся вновь ярким солнцем.

В целом научный руководитель Гидрометцентра РФ назвал прогнозируемые показатели «настоящей летней погодой для москвичей». Он также добавил, что к выходным давление будет повышаться, и температура воздуха еще увеличится до 27–29 градусов. Также, по его словам, высока вероятность, что после 20 июня первые дни новой недели будут такими же теплыми.

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