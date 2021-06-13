Сезон открывается: где загорать и купаться в Москве

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Воскресенье, 13 июня, по прогнозам синоптиков, обещает быть самым теплым днем с начала лета. А это значит, что погода позволит открыть купальный сезон. В этом году для жителей и гостей столицы будут доступны восемь одобренных Роспотребнадзором мест, где можно искупаться и позагорать. О том, где они расположены и как до них добраться, — в материале «Вечерней Москвы».

Первый Путяевский пруд

Впервые за долгое время в Москве будет работать зона отдыха «Путяевский пруд», расположенная в парке «Сокольники» рядом с платформой «Маленковская». Это целый комплекс водоемов, но пляж работает только на первом из них.

Как сообщается на сайте Роспотребнадзора, на протяжении нескольких сезонов там проводился мониторинг качества воды, теперь она соответствует всем санитарным требованиям. Для посетителей там оборудованы раздевалки, а также спасательный и медицинский пункты.

Добираться туда довольно легко. Быстрее всего доехать на электричке от Ярославского вокзала до платформы «Маленковская». Кроме того, можно сесть на трамваи номер 11 или 25 на ВДНХ либо на автобус 311 и доехать до остановки «Станция юных натуралистов». От станции метро «Сокольники» идти пешком 40 минут.

Пляжи Серебряного Бора

Целых две зоны для купания будет работать и на Москве-реке, на территории уникального памятника природы регионального значения — Серебряного Бора.

Пожалуй, это самые оборудованные места для пляжного отдыха горожан. Так, на пляже № 2 есть кабинки для переодевания, фонтанчики для мытья ног, биотуалеты, спортивные площадки, беседки, скамейки. Здесь можно арендовать пляжные принадлежности: зонтики, шезлонги. Есть также вариант взять напрокат плавсредство: гидроцикл или лодку. Вдобавок тут есть детский городок с аниматорами и различными развлечениями.

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Еще одно место в Серебряном Бору, где официально разрешено отдыхать, — пляж № 3. Его площадь составляет порядка 10 гектаров. Он очень хорошо оборудован и подойдет больше для молодежного отдыха и различных тусовок. Здесь работают спортивные площадки для игры в волейбол, футбол, бадминтон и регби. Можно взять напрокат катамараны, водные лыжи, ватрушки и так далее. Как и на пляже № 2, тут есть беседки, мангалы, туалеты, душевые и множество кафешек. Помимо всего этого, есть понтоны, пирсы и даже бани на воде. На лужайках устанавливают шатры в летний сезон.

Добраться до пляжей Серебряного Бора можно от станций метро «Полежаевская», «Хорошевская», «Народное Ополчение» и станции МЦК Хорошево. До пляжа № 3 ежедневно с 06:40 до 22:56 ходит автобус № 390. Интервал движения — 7–10 минут. До пляжа № 2 с тех же станций можно добраться с 06:00 и до 22:00, воспользовавшись маршрутом Т21.

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Мещерское озеро

В Западном административном округе Москвы можно искупать в Мещерском пруду или, как его иначе называют, в Мещерском озере. Рядом с ним находится большой лесной массив — Мещерский парк. Так что пляжный отдых вполне можно совместить с прогулкой на свежем воздухе по почти дикой природе.

На пляже есть бесплатные туалеты, кабинки для переодевания, душ. Работает спасательный пункт. В качестве пляжных развлечений можно воспользоваться лодками, бананами, катамаранами, сыграть в волейбол и футбол. Для детей оборудован мелкий «лягушатник».

Фото: Вечерняя Москва

Также рядом есть веревочный «Панда Парк» и площадка Angry Birds с различными качелями, каруселями и другими аттракционами. Взять на прокат можно и ролики, и велосипеды. Вдоль озера удобно построены дорожки для катания на них. Разумеется, кафе с верандами здесь тоже работают.

Добраться до Мещерского пруда можно на автобусе 883 от станций метро «Озерная» и «Говорово». С первой станции транспорт отправляется в период с 06:00 до 21:00, а со второй — с 06:27 до 21:27. Интервал движения — 20–30 минут.

Косинское трехозерье

В Восточном административном округе зона для купания открыта на озере Белом в Косино-Ухтомском районе. Оно является частью природно-исторического парка «Косинский». Там функционирует небольшой песчаный пляж длиной около 300 метров. На нем также есть навесы, туалеты и кабинки для переодевания.

На пляже можно поиграть в волейбол, большой и настольный теннис или арендовать лодку и рыболовные снасти. Рядом с Белым находятся еще два озера — Черное и Святое. Но на них купальные зоны не оборудованы. Тем не менее это довольно живописный уголок столицы, получивший название Косинское трехозерье.

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Добраться сюда можно на различных автобусах от станции метро «Выхино» или пешком от станции «Косино». Идти около 30 минут.

Большой городской пруд

Больше всего мест для купания оборудовано в Зеленоградском административном округе: их сразу три.

Самый крупный пляж Зеленограда находится в пойме реки Сходни на территории парка 40-летия Победы. Площадь объекта около 10 гектаров. В качестве развлечений здесь есть детская площадка с каруселями, батутами и веревочным городком. Для взрослых и семейных работает лодочная станция, где можно арендовать катамаран. Туалеты, лежаки, кабинки для переодевания, зонтики и спортивные площадки также в наличии. Кроме того, неподалеку есть продуктовые магазины и различные кафе.

Добраться до пляжа можно на автобусе номер 400 от станции метро «Речной вокзал» до остановки «Ведогонь-театр» либо на этом же или других автобусах — от станции «Крюково» до остановок «Парк Победы», «Универмаг» или «Спортивная школа». Приехать и уехать можно с 06:00 до 01:00.

«Черное озеро»

Неподалеку от Большого городского пруда есть еще один пляж — «Черное озеро». Это небольшой водоем на месте торфяного карьера. Вся необходимая пляжная инфраструктура — кабинки для переодевания, туалеты и шезлонги — здесь есть. Как и спортивная площадка. Еду лучше брать с собой, ближайшее кафе находится в пяти–семи минутах ходьбы. Само озеро неглубокое (максимум два метра) и славится чистой водой. Вокруг него лес, где можно погулять после купания.

Добираться до него лучше всего на личном транспорте. Автобусы близко к озеру не подъезжают, придется идти пешком. Из «большой» Москвы сюда удобнее добираться на автобусе № 400 от станции «Речной вокзал» до остановки «Московский проспект». В пределах Зеленограда можно ездить на других маршрутах от станции Крюково до остановки «7-й торговый центр».

Школьное озеро

Это один из самых популярных водоемов искусственного происхождения в Зеленограде. Его длина составляет 500 метров, площадь — 7,5 гектара, глубина — до двух метров. Когда-то его называли Водокачкой, так как изначально пруд соорудили для обслуживания паровозов на станции Крюково. Со временем место полюбилось горожанами. Помимо раздевалок, здесь есть волейбольная площадка, места для игры в настольный теннис и зоны для пикника. На озере можно арендовать катамаран.

Добраться до пляжа можно несколькими способами: либо пешком от станции Крюково, либо на автобусе номер 400 от метро «Речной вокзал» до остановки «Октябрьская».

СПРАВКА «ВМ»

Помимо пляжей, для москвичей будут работать в текущем летнем сезоне 42 зоны отдыха у воды без купания. Они расположены во всех округах столицы. Где-то можно будет устроить пикники, пожарить шашлыки. Что касается купания, то важно знать, что вода там не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям.

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