Купальный сезон: как к нему готовятся и проводят разные знаки зодиака

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Постоянная ведущая рубрики Алена Прокина уверена: надо чаще смотреть на звезды и прислушиваться к их советам. 12 июня синоптики клятвенно пообещали, что в столице стартует купальный сезон. А мы выясняем с астрологом, как к нему готовятся и проводят разные знаки зодиака.

Овен

Если Овны говорят, что будут лежать на пляже и ничего не делать, то они врут. Пройдет полчаса, и вы увидите, как они познакомились со всеми вокруг и бегают по пляжу в поисках приключений. Лучше всего отдыхается в местах, где есть непроторенные тропки, лесной массив и горы. Но и закрытый частный пляж им придется по душе.

Телец

Тельцам не интересна посторонняя возня. Они готовятся к пляжному сезону загодя: собирают стильный образ, находят местечко, где есть богема и можно попить коктейли, погурманствовать. Они готовы выложить приличную сумму ради хорошего релакса. Главное, чтобы и попутчики были на их волне. Иначе сезон будет окончен.

Близнецы

Близнецы с удовольствием откроют сезон пляжным пикником с большим количеством друзей и знакомых. Чтобы запомнилось надолго. Они не будут каждый раз приезжать на одно и то же место. Их удел осваивать что-то новенькое. Так что сначала состоится большой вояж по местным пляжам, а там и на локации других регионов перейдет.

Рак

Раки готовятся к пляжному сезону загодя, но с прицелом на семейный отдых. Подбирают инвентарь, собирают все котомки, разрабатывают маршрут. Они с удовольствием отправятся на дачу, будут плескаться в озере или речушке, а по вечерам всей семьей гонять чаи с вареньем на веранде. Тишина, покой, родные рядом. Или отправятся в путешествие на машине, но тоже в полном семейном составе

Лев

Львам не нужен отдых на обычном пляже. Только комфорт, все самое лучшее здесь и сейчас. Они будут рады, если вокруг будут такие же ценители, и с удовольствием заводят полезные знакомства. Другая страсть Львов — экстрим. Они лучше поедут в неизведанные дали, чтобы словить уникальные моменты.

Дева

Девы отдыхать в общепринятом смысле не умеют. Даже на пляже они сначала вычислят идеальное положение для максимального загара, а потом продолжат вести деловую переписку, читать новости и думать о реструктуризации ипотеки. И другого им не надо. Отвлечь могут только еще более интересные задачи.

Весы

Весы обожают живописные уголки природы, милые речушки, озера, пасторальные пейзажи. Но отдыхать в одиночестве они все равно не будут. И, надев свой самый стильный пляжный ансамбль, будут болтать ни о чем с друзьями. После купания все равно отправятся в бар продолжать веселье и отдых. Любят Весы проводить уикэнд романтично со второй половинкой.

Скорпион

Главный ингредиент купального сезона для Скорпиона — жара. И когда другие уже готовы расплавиться, они вылезают из своих «домиков» и погружаются в солнечную негу. К пляжному отдыху обязательно должны прилагаться спа-процедуры — массаж, уход. А в конце приятный ужин. И хотя Скорпионы позволяют себе расслабиться редко, но метко.

Стрелец

Стрельцы умрут со скуки, если будут просто купаться и загорать. Им нужен дух путешествия. Они найдут лодку, доску, весло и начнут свое мини-путешествие по реке. А потом отправятся искать новые места по городам и весям. Комфорт их не слишком интересует: купальник, сланцы, рюкзак — и поехали!

Козерог

Козероги не умеют просто валяться и отключать мозги. Они будут принимать солнечные ванны строго по расписанию, как сказал международный эксперт, купаться в назначенное время, и никаких экспромтов. Они не будут рваться покорять новые пляжи. Но отлично обоснуются на одном, чтобы сезон не преподнес неприятных сюрпризов.

Водолей

С Водолеями все происходит спонтанно. Вот он сидит на работе, а через минуту обзванивает друзей, чтобы срочно отправиться на пляж с ночевкой. То, что у других свои планы, Водолеев мало волнует, пока у них запал — будет греметь веселье. Правда, затухают они также быстро. Им все надоедает, и вечеринка заканчивается так же спонтанно, как и началась.

Рыбы

Рыбы очень любят тишину, гладь воды и возможность помечтать на бережку. Может показаться, что они грустят, но они на самом деле далеко уже улетели в своих мечтах в мир без зла и забот. Они не будут скакать от радости и плескаться в воде. Но сделают хороший марш-бросок в виде долгого заплыва.

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