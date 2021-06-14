Доктор Елена Кац: Сопереживание — необходимая черта для врача

Фото: Николай Темников

Российские медики готовятся отметить профессиональный праздник. День медицинского работника в этом году приходится на 20 июня.

Не хотелось бы писать избитое «это особенный праздник…», однако так оно и есть. Любой труд почетен, но борьба с болезнью, спасение жизни — это не просто профессия, но уже высокая миссия. О том, как человек приходит в медицину и что самое главное для медика, накануне праздника рассказала «Вечерней Москве» главный врач детской городской поликлиники № 7 Елена Кац.

— Елена Леонидовна, в каком возрасте вы решили стать врачом, что повлияло на выбор? Почему именно педиатром?

— В нашей семье не было медиков, но у мамы была подруга, знаменитый на весь Павловский Посад врач. Наверное, ее рассказы меня впечатлили еще в детстве. И потом, в те времена, дети еще хотели становиться космонавтами, пожарниками и врачами, а не звездами соцсетей. Что же касается педиатрии — я даже не задумывалась, это пришло само собой. Не люблю громких слов, но, наверное, это призвание. Я не выбирала профессию детского врача, она меня сама позвала.

— Что означает — быть детским врачом? Это высшая степень ответственности?

— Разумеется. Педиатрия — совершенно особая сфера, а дети — особые пациенты. Анализировать, ставить диагноз, принимать решения нужно как можно быстрее. При этом необходимо найти подход к ребенку, сделать так, чтобы он тебе доверял. Вообще современное медучреждение нужно строить по принципу клиентоориентированности, как это называют в бизнесе. В нем должна царить дружественная атмосфера. Такая создана у нас, в филиале поликлиники в районе Вешняки после капитального ремонта. Приезжайте посмотреть и убедитесь сами, насколько там комфортно и детям, и родителям.

— Спасибо, непременно приедем. А пока следующий вопрос. Вы учились у прекрасных специалистов, в том числе у всемирно известного гематолога, нынешнего президента Центра имени Димы Рогачева Александра Григорьевича Румянцева. Какие главные уроки дали вам наставники?

— Этих уроков было много. Скажу лишь об одном: меня учили никогда не опускать руки и не терять надежды. Если мы заговорили о бесконечно мною уважаемом и любимом Александре Григорьевиче, он доказал это своим примером: наша детская гематология и онкогематология сегодня одни из лучших в мире.

— Что самое трудное в профессии детского врача?

— Не пускать в себя чужую боль. Представьте: перед вами ребенок — ему больно, он не понимает, что с ним происходит, и боится. Неподалеку — родители, они боятся еще больше, находятся на грани паники. Иногда возникает такое напряжение, что физически ощущаешь все это. Но врач не может себе позволить поддаваться эмоциям, ему нужна максимальная концентрация. А с другой стороны, сопереживание — это необходимая черта для медика. Если оно исчезает, если приходит равнодушие, это четкий сигнал: уходи из профессии, ты больше не имеешь права лечить.

— Вы постоянно встречаетесь с учениками медицинских классов в школах. О чем вы рассказываете детям? Насколько важна такая ранняя профессиональная ориентация?

— Школьникам я рассказываю, конечно, о медицине, о различных ее сферах и направлениях, о наших профессиональных ценностях, об особенностях работы. Важно, чтобы дети сразу поняли, что медицина — это не только безукоризненные белые халаты, стерильные помещения и благодарные пациенты. Это в первую очередь работа нон-стоп, порой без выходных или круглосуточно. Они должны понять, что предстоит видеть страдания, боль и быть к этому готовыми. Только так в профессию придут осознанно.

— Насколько, по-вашему, высок сегодня статус профессии врача? Нужны ли дополнительные меры для его повышения?

— В период пандемии врачей начали считать чуть ли не национальными героями. Это, конечно, приятно. Но важно, чтобы о медиках не забывали и после того, как будет побежден коронавирус. В целом нужно просто чаще говорить о достижениях врачей, об их работе — насколько она благородна и в то же время трудна, сколько жизней спасают они ежедневно, ежеминутно.

Еще один важный аспект: необходимо больше информировать о медиках и медицине, чтобы люди не занимались самолечением. Часто они предпочитают искать способы лечения в интернете, нежели обратиться к врачу. Это очень рискованно, поэтому нужно постоянно объяснять: только медик обладает достаточными знаниями и квалификацией, чтобы лечить.

— К сожалению, в последнее время участились случаи нападения на врачей, педагогов, социальных работников. В обществе обсуждают необходимость дополнительной защиты этих категорий. Насколько это необходимо, на ваш взгляд, и какие меры следовало бы ввести для защиты работников бюджетной сферы?

— Это просто недопустимо: нападать на человека, который спешит кому-то на помощь. Я уже высказывалась на эту тему и повторю еще раз: преступления в отношении врача, учителя, соцработника нужно приравнять к нападениям на полицейского или военнослужащего. Только так можно остановить эту волну насилия.

— Спасибо за беседу, Елена Леонидовна, было очень интересно. Удачи вам и с наступающим праздником.

— И вам спасибо. Желаю чаще встречаться с врачами для интервью, чем прибегать к нашим услугам. Здоровья вам, вашим коллегам и читателям.