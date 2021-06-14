Врач-инфекционист рассказал, почему в Москве произошел резкий рост заболеваемости коронавирусом

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В столице наблюдается резкое увеличение числа заболевших коронавирусом. Почему показатели стали снова расти и как замедлить распространение вируса, «ВМ» рассказала врач-инфекционист научно-клинического отдела московского городского Центра профилактики и борьбы со СПИДом Департамента здравоохранения Москвы Елена Белова.

— Елена Геннадьевна, почему в Москве в летний период пошел резкий скачок заболеваемости?

— Все ждали этой ситуации весной, и вокруг в других государствах поднималась заболеваемость, а мы почему-то решили, что нас это обойдет, и стали расслабляться. Если посмотреть на ситуацию в метро, МЦК, магазинах, то раньше более-менее носили маски, соблюдали социальную дистанцию. Сейчас же этого нет. Я езжу сама достаточно часто в общественном транспорте, хожу в магазин и вижу, что если маски и есть, то они висят на подбородке или вообще на руке. Каждый третий только носит маску. Сыграло роль в подъеме заболеваемости и увеличение контактов между людьми. Если раньше мы себя как-то ограничивали, то сейчас стали больше общаться, при встрече жать друг другу руки, обниматься. Социальную дистанцию уже практически не соблюдает никто, особенно это заметно по молодежи. Но вирус ведь никуда не делся! Такого, чтобы все было спокойно с точки зрения эпидемиологической ситуации, и не было у нас. Я работаю в инфекционной больнице, и к нам больные поступают каждый день. Так было и месяц назад, и два, и особенно сейчас. Москва — большой город, поэтому у многих людей складывается впечатление, что их просто пугают этим вирусом, что заболевшие где-то там, далеко, а их это все не коснется. Эта ситуация играет с нами очень злую шутку. Мы, врачи, понимаем, что вирус по-прежнему с нами. Но объяснить это людям, далеким от медицины, довольно сложно. Они реально не верят, что можно заболеть так, что будет летальный исход. И это страшно.

— Что нужно, чтобы снизить рост заболеваемости?

— На сегодняшний день каждый житель столицы должен сам для себя понять, что если он не начнет носить маску, соблюдать социальную дистанцию, то ничего не поменяется. И он может заразиться. Если человек носит одну и ту же маску пятую неделю на подбородке, то никакой защиты от нее точно нет. Маски, конечно, надо носить и носить правильно, даже, несмотря на то что сейчас лето и это дискомфортно. Маска должна быть свежая, ее надо менять каждые три часа. Постарайтесь сократить количество контактов с людьми. Например, если вы едете на работу в метро и в это время очень много людей, час пик, то встаньте пораньше на час, чтобы ехать в свободном вагоне. Я считаю, что вполне оправданы все введенные ограничения в Москве. В частности, зачем ходить на фуд-корт сейчас, если дома есть кухня, на которой можно приготовить домашнюю еду и не подвергать себя опасности. Можно ведь сходить в парк пораньше утром, когда там никого нет. Не понимаю, зачем лезть в толпу народа сейчас. И, конечно, самый надежный способ защитить себя и своих близких — вакцинация.

— Разработанные российские вакцины эффективны и безопасны?

— Безусловно, и это уже доказанный факт. Если население не будет делать прививку, то у нас только один путь — мы все переболеем и какое-то количество людей перенесет инфекцию тяжело, с летальным исходом. А умирать от той болезни, от которой есть вакцина, как минимум неразумно. В нашей стране вакцинация доступная, есть даже на выбор три разных варианта. Я сама переболела коронавирусом, поэтому мне пока рано делать прививку, но в моем окружении очень много людей вакцинированных. Нас пугают какими-то осложнениями, но их нет. В моем окружении все перенесли прививку нормально, и у людей уже появились антитела.

— Что бы вы сказали противникам вакцинации и тем, кто боится делать прививку?

— Не вы принимаете тяжелых больных, которые приезжают к нам в больницу. Не вы отправляете их в реанимацию, не вы определяете их на ИВЛ и не вы этих людей хороните. Поэтому прежде чем о чем-то говорить, нужно думать. И в данной ситуации вы не правы. Зачем обрекать людей на смерть, если есть от этого вакцина.

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