«Ограничения вводить бесполезно»: врачи назвали способ снизить заболеваемость COVID-19 в Москве

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Самым лучшим методом защиты от дальнейшего роста зараженных коронавирусом является массовая вакцинация. Подключать к этому новые ограничения не имеет смысла. Таким мнением с «Вечерней Москвой» поделился врач-эпидемиолог, депутат Госдумы Геннадий Онищенко, комментируя значительный рост числа заболевших в Москве.

— Самое главное — все должны привиться! Вакцина за счет государства, платить ни за что не надо, только прививайтесь. Носите маски, пока у вас нет иммунитета. И отработанная схема в общественных местах — соблюдать специальную рассадку. Нормализуется все, уйдет этот коронавирус. Он бы давно уже ушел, если бы мы прививались все. Все остальное — разглагольствования: закрыть, открыть, запретить. Мы уже назапрещались, — сказал Онищенко.

Как дополнил «ВМ» доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов, включать в дальнейшем какие-либо дополнительные ограничения практически бесполезно. А вот те, что уже были введены на текущую неделю, действительно помогут больницам справиться с приростом пациентов, добавил медик.

— Самой главной мотивацией к вакцинации для россиян будет публикация данных о том, кто именно болеет. Вакцинированные это или нет. Это люди с антителами повторно заражаются или новые случаи. Надо чтобы специалисты привели эти факты за последние две недели, — пояснил Жемчугов.

По мнению инфекциониста, поможет снизить заболеваемость COVID-19 в Москве и хорошая вентиляция в помещениях и общественном транспорте. Также, по его словам, россияне не должны носить маски на улице и пляжах. Яркое солнце смертельно для вируса, сказал медик.

— В транспорте и помещениях сейчас единственный выход — мощная вентиляция. В таких условиях заражающая доза минимальна, заразиться невозможно. Отлично, что текущая неделя будет жаркой. Пусть все идут на улицу и пляж, в парки, здоровые люди, конечно. На солнце вирус живет секунды, — заключил врач-иммунолог.

В связи с осложнением эпидемической ситуации в Москве власти столицы ввели ряд ограничительных мер. По указу мэра Москвы Сергея Собянина дни с 15 по 19 июня были объявлены нерабочими с сохранением заработной платы. Также власти столицы рекомендовали перевести на удаленный режим работы минимум 30 процентов непривитых сотрудников. Еще с 13 по 20 июня рестораны и ночные развлекательные заведения Москвы не могут обслуживать посетителей с 23:00 до 06:00 часов.

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