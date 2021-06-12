Оперштаб разъяснил новые ограничения в Москве против COVID-19

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Новые ограничения в столице вызваны осложнением ситуации с коронавирусом. Об этом заявила заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам социального развития, руководитель оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве Анастасия Ракова в субботу, 12 июня.

— В связи с осложнением ситуации с коронавирусом было принято оперативное решение по введению ряда ограничений и мэром подписан соответствующий указ, — рассказала заммэра.

Так, с 15 по 19 июня не будут работать сотрудники компаний, которые обычно не работают по выходным дням. Эта мера не коснется предприятий непрерывного цикла, медицинских организаций, а также компаний, осуществляющих неотложные ремонтные работы и предоставляющие финансовые услуги.

Органы исполнительной власти столицы в эти дни перейдут в режим нерабочего дня. Руководители органов самостоятельно определят численность работников, обеспечивающих их функционирование, добавила Ракова.

Кроме того, работу продолжат городские медицинские учреждения и детские сады. Не будет приостановлена и сдача ЕГЭ. Учреждения дополнительного образования при этом работать не будут.

На удаленный режим работы власти Москвы рекомендуют перейти как минимум 30 процентам сотрудников компаний, которые еще не привились от COVID-19. Это в первую очередь относится к пожилым людям старше 65 лет и горожанам с хроническими заболеваниями.

Число госпитализаций с коронавирусом выросло за последнюю неделю на 30 процентов. Также на аппаратах ИВЛ в больницах города находятся 498 пациентов, что на треть больше, чем неделю назад.

Около 14 тысяч коек доступно в больницах Москвы для людей с COVID-19, при этом они заполнены уже на 78 процентов. Во вторник, 15 июня, фонд коек увеличат на две тысячи — в борьбу с коронавирусом вернется ГКБ № 15 им. О. М. Филатова.

Москвичам рекомендовано свести к минимуму контакты на длинных выходных. Кроме того, вакцинироваться можно прямо в эти дни, отмечается в Telegram-канале «Москва о важном».

Ранее сообщалось, что в период с 13 по 20 июня рестораны, бары, ночные клубы, кафе и другие развлекательные заведения столицы не смогут обслуживать посетителей с 23:00 до 06:00 из-за ситуации с COVID-19.

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