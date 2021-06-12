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Гинцбург раскритиковал врачей, рекомендующих переболеть COVID-19
Фото: Youtube /RT Россия

Гинцбург раскритиковал врачей, рекомендующих переболеть COVID-19

Иван Юминов

Общество

Советы врачей переболеть коронавирусом ошибочны, ведь люди могут стать инвалидами после этой инфекции. Об этом заявил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в субботу, 12 июня.

— Я совершенно не понимаю, как такое можно говорить. «Переболейте и будете защищены» — это в корне неправильно. Люди становятся инвалидами, — рассказал специалист.

Гинцбург добавил, что на восстановление после COVID-19 может потребоваться полгода. Осложнения от заболевания могут развиться в легких, печени и в головном мозге, приводит слова руководителя центра ТАСС.

Ранее сообщалось, что в период с 13 по 20 июня рестораны, бары, ночные клубы, кафе и другие развлекательные заведения столицы не смогут обслуживать посетителей с 23:00 до 06:00 из-за ситуации с COVID-19.

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Центр ГамалеиАлександр Гинцбургкоронавирус
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