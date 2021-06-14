Политолог: Назначение Толстого секретарем МГРО «Единой России» улучшит диалог с избирателями

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Избрание Петра Толстого на должность секретаря Московского городского регионального отделения партии «Единая Россия» поможет его однопартийцам наладить взаимодействие с избирателями. Об этом сообщил журналистам российский политолог, политтехнолог, генеральный директор АНО «Центр изучения проблем международных санкционных режимов» Марат Баширов.

— Любая партия, определенно, должна обновляться, менять подходы к работе с гражданами. И господин Толстой в полной мере соответствует этому запросу. Он хорошо известен не только в партийных рядах, но и среди общественников, представителей инициативных групп разных уровней. Это действительно хороший выбор, — подчеркнул эксперт.

По его мнению, за время работы на посту депутата от Люблинского городского округа Москвы Петр Толстой успел доказать свою эффективность и ответственный подход к работе с гражданами. По его мнению, парламентарий способен приблизить управленческие ячейки городского отделения партии к запросам общественности.

— Могу сказать, что Толстой видит разноплановые проблемы, которые волнуют избирателя. Он не просто фиксирует их, а «берет на карандаш» и тщательно ищет какие-то решения вопросов, даже если они порой находятся в юрисдикции муниципальных властей, — отметил Баширов.

Политолог также оценил ситуацию с экс-руководителем ГУБ «Жилищник района Лефортово» Еленой Бахтаревой, которую сняли с поста за халатность после жалоб москвичей и исключили из «Единой России» благодаря вмешательству Петра Толстого.

— Так, в общем-то, и должны действовать партийные структуры — оперативно находить проблемы и предлагать их решение. Даже если это кому-то не нравится, — сказал он.

Баширов добавил, что сам факт ротации в региональном отделении «Единой России», а также жесткая кадровая политика говорят о том, что партия развивается с учетом ценностей, которые разделяет большинство соотечественников.