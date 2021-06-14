«Огромная глыба добра»: Топалов трогательно поздравил Тодоренко с днем рождения

Фото: instagram.com/vladtopalovofficial

Певец Влад Топалов трогательно поздравил с днем рождения супругу Регину Тодоренко, которой в понедельник, 14 июня, исполнился 31 год.

Музыкант назвал жену самым близким и важным человеком в жизни. Он отметил, что она является для него радостью, гордостью, нескончаемым счастьем, лучшим другом и женщиной всей его жизни.

— Ты — огромная глыба добра, света, любви и заботы для всех, кто тебя знает или сталкивается с тобой! Я хочу тебе пожелать только одного — не теряй этот божественный свет и эту детскую, очаровательную наивность, — написал Топалов в своем Instagram-аккаунте.

По словам певца, он ежедневно любуется женой как человеком, мамой и женщиной и видит в своих победах ее заслугу, так как ему помогают добиваться успеха ее любовь и поддержка.

Ранее Регина Тодоренко сообщила, что ее 31-й день рождения был омрачен трагическим известием — ушел из жизни ее дедушка.

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