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Подозреваемого в похищении двух баянов задержали в Москве
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Подозреваемого в похищении двух баянов задержали в Москве

Татьяна Плотникова

Происшествия
Россия, Москва, Московский, улица Лаптева Карта всех событий

Сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали мужчину по подозрению в хищении мошенническим путем двух музыкальных инструментов — баянов. Об этом рассказали в столичном главке Министерства внутренних дел РФ.

Как уточняет ведомство, подозреваемый попросил знакомого одолжить на определенное время два баяна для детского ансамбля, пообещав вернуть их. Получив музыкальные инструменты, злоумышленник не вернул их в срок и перестал выходить на связь.

Ущерб, причиненный действиями подозреваемого, оценивается в 590 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого — 30-летнего жителя Москвы — задержали на улице Лаптева. Мужчина успел сбыть баяны, а вырученными за них деньгами распорядился по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». С задержанного взята подписка о невыезде и надлежащем поведении, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС РФ по городу Москве.

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МВДмошенничествоМосква
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