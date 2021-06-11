Мошенница под предлогом бесплатной путевки украла у пенсионера больше 500 тысяч рублей

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Мошенница позвонила пенсионеру с предложением получить бесплатную путевку от государства, после чего обманом похитила деньги с его счета. Об этом «Вечерней Москве» в пятницу, 11 июня, сообщили в пресс-службе МВД по городу Москве.

В 16:00 во вторник, 8 июня, пожилому мужчине позвонила неизвестная с предложением бесплатно съездить в санаторий за счет государства. Для этого, по словам злоумышленницы, ему надо было назвать реквизиты своей банковской карты и продиктовать коды из СМС-сообщений. Пенсионер согласился, а после с его счета пропали 507 тысяч рублей. На следующий день он обратился в полицию.

Личность мошенницы пока не установлена. Следователями возбуждено уголовное дело по статье «Кража в крупном размере».

Ранее «ВМ» писала, что москвичка перевела мошенникам почти пять миллионов рублей.

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