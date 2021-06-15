Приговорившая Бута судья выступила за его обмен

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Судья в США, которая вынесла приговор гражданину России Виктору Буту, выразила мнение о целесообразности обмена россиянина на осужденного в РФ американца.

Как рассказал корреспондент CNN, судья объяснила свое мнение тем, что Бут уже отбыл длительный срок тюремного заключения, поэтому имело бы смысл обменять его на кого-либо из осужденных в России граждан США.

В качестве примера судья назвала Пола Уилана, отбывающего в России 16-летний срок за шпионаж.

Между тем заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Москва готова передать США отбывающих в России срок американских граждан — встречно, задействуя механизм Конвенции Совета Европы о передаче осужденных лиц.

Однако Рябков подчеркнул, что Пол Уилан не входит в число лиц, которых Москва готова была бы обменять, пишут «Известия».

Напомним, Виктора Бута в 2008 году арестовали в Таиланде по запросу США, затем вывезли на американскую территорию. В 2012 году суд в Нью-Йорке признал россиянина виновным в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Бута приговорили к 25 годам тюрьмы, свыше половины этого срока он отбыл.

О задержании американца Пола Уилана в Москве стало известно в 2018 году. Суд приговорил его к 16 годам лишения свободы за шпионаж.

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