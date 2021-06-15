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Осужденный в России Пол Уилан попросил Байдена вернуть его домой
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Осужденный в России Пол Уилан попросил Байдена вернуть его домой

Татьяна Плотникова

Политика

Гражданин США Пол Уилан, осужденный в России, обратился к президенту Соединенных Штатов Джо Байдену с просьбой посодействовать его возвращению на родину.

Как рассказал брат осужденного Дэвид, соответствующая аудиозапись была сделана 30 мая во время разговора Уилана с родителями. Пол попросил обнародовать запись перед встречей президентов России и США, которая запланирована на 16 июня в Женеве.

На записи Пол Уилан заявляет, что «после 30 месяцев несправедливого задержания со стороны российского правительства — а это вдвое дольше, чем американцев держали в заложниках в Тегеране» он умоляет американского лидера «покончить с этим ужасающим делом с дипломатией вокруг заложников».

Осужденный вновь заявил, что отвергает вменяемое ему преступление, поскольку «не было никакого преступного шпионажа, секретный процесс без улик доказывает этот факт». Свое задержание и последующий арест Уилан назвал «похищением американского туриста», сообщает РИА Новости.

О задержании американца Пола Уилана в Москве стало известно в 2018 году. Суд приговорил его к 16 годам лишения свободы за шпионаж.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Москва готова передать США отбывающих в России срок американских граждан — встречно, задействуя механизм Конвенции Совета Европы о передаче осужденных лиц. Однако Рябков подчеркнул, что Пол Уилан не входит в число лиц, которых Москва готова была бы обменять.

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СШАРоссияПол Уилан
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