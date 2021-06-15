Москва вошла в топ-3 регионов по уровню благосостояния семей

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Ямало-Ненецкий автономный округ, Сахалинская область и Москва возглавили рейтинг российских регионов по уровню благосостояния населяющих их семей.

Аналитики использовали в своих расчетах условную семью, состоящую из двоих взрослых и одного или двоих детей. Для подсчетов суммировались две чистые среднегодовые зарплаты взрослых за вычетом НДФЛ, от полученной суммы отнимали региональный прожиточный минимум с учетом категории членов семьи.

В исследовании использованы прожиточные минимумы работающих и детей. Потенциально возможный остаток денежных средств скорректирован на величину потребительской корзины региона, чтобы сопоставить российские субъекты с разным уровнем цен.

В среднем по России показатель благосостояния семьи, рассчитанный таким способом, составляет 41,9 тысячи рублей. В ЯНАО, занявшем первое место в рейтинге, после минимальных жизненно необходимых затрат потенциальный остаток дохода семьи составил 105,4 тысяч рублей.

Уровень благосостояния средней семьи на Сахалине оценивается в 75,3 тысячи рублей, в Москве — в 73,4 тысячи рублей.

В десятку лидеров также вошли Чукотский автономный округ, Магаданская область, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский автономный округ, Ненецкий автономный округ, Республика Саха (Якутия) и Тюменская область.

Аутсайдерами по уровню благосостояния семей оказались Алтайский край (9,8 тысячи рублей), Псковская область (7,8 тысячи рублей), Чеченская Республика (5,8 тысячи рублей), Ивановская область (4,9 тысячи рублей) и Кабардино-Балкарская Республика (2,4 тысячи рублей), сообщает РИА Новости.

Ранее по результатам исследования Москва была признана одним из городов, где живут самые счастливые люди.

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