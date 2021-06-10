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Москва стала одним из городов, где живут самые счастливые люди
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Москва стала одним из городов, где живут самые счастливые люди

Илья Ашуров

Город

Самые счастливые жители России живут в Москве. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса «Работа.ру».

В ходе исследования были опрошены более 5 тысяч человек из всех регионов России. Им предлагалось оценить свое счастье по пятибалльной шкале.

На твердую пятерку уровень своего счастья оценили 15 процентов опрошенных жителей России. Четверть из них отметили, что живут в Москве. Еще 14 процентов счастливчиков указали, что проживают в Санкт-Петербурге, а каждый десятый — в Новосибирске, выяснили аналитики.

В свою очередь на четверку уровень своего счастья оценил каждый пятый житель страны. Из них 23 процента проживает в столице, 16 ­— в Петербурге.

Еще 32 процента участников охарактеризовали свой уровень благосостояния как средний (3 балла). Из них 19 процентов — жители Москвы, сообщает РИА Новости.

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